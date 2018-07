Norwegian renforce son partenariat avec Amadeus

Norwegian et Amadeus ont renouvelé leur partenariat. Cet accord permettra aux distributeurs de voyages du réseau Amadeus d’accéder aux tarifs de la compagnie. Il intègre par ailleurs le nouveau transporteur Norwegian Air Argentina, autorisé à opérer en janvier dernier La low-cost norvégienne adoptera également la solution Amadeus Customer Experience Management afin d’obtenir des informations précises sur les passagers. De plus, le nouvel accord maintiendra l’offre de tarifs tout compris via les distributeurs de voyages.