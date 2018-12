Norwegian: trafic en hausse de 8%

La compagnie a transporté environ 3,4 millions de passagers en octobre, en hausse de 8 % par rapport au même mois en 2017. Le trafic a augmenté de 25% le mois dernier, sous l'impulsion d'une croissance de 29% de la capacité ; le facteur de charge a atteint 85%.



" Nous sommes très heureux qu'un nombre croissant de passagers choisissent Norvégien pour leurs voyages. Les lignes long-courriers représentent la plus forte croissance ce mois-ci et la demande est satisfaisante. Cependant, nous entrons maintenant dans une période de baisse de la demande, de concurrence féroce et de prix élevés du pétrole, ce qui rend encore plus important pour la société de continuer à réduire ses coûts ", a déclaré le PDG de Norwegian.