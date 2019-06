Norwegian: trafic passagers en baisse en mai

Norwegian a déclaré avoir transporté près de 3,4 millions de passagers en mai, soit 59,047 de moins que le même mois l'année précédente.



" Avec 18 Boeing 737 MAX immobilisés, nous avons transporté moins de passagers en mai qu'au même mois l'an dernier. Cependant, nos clients voyagent sur de plus longues distances et nous constatons une augmentation des recettes unitaires " , a déclaré Bjorn Kjos, le Pdg de la compagnie.



" Après une période d'expansion et d'investissements importants, les chiffres montrent que notre croissance ralentit, conformément à notre stratégie de passage de la croissance à la rentabilité. Je suis aussi heureux de voir que notre ponctualité continue de s'améliorer ."



Norwegian a assuré 99,3 % de ses vols réguliers en mai, dont 81 % étaient ponctuels, soit une hausse de 3,7%.