Nouveau patron pour la GBTA France

Avant de rejoindre Pitney Bowes, il a été pendant 4 ans responsable Procurement France Benelux du Groupe Installux et a été responsable des achats de LR Etanco durant dix ans. Il est titulaire d'une licence et d'une maîtrise LEA anglais-allemand.



En évoquant cette nomination, Stéphane Vallageas ajoute « Si on m’avait dit début 2015, date à laquelle j’ai rejoint GBTA, que je me retrouverais à sa tête 3 ans plus tard, je n’y aurais probablement pas cru ".



Et Stéphane de commenter " Je suis à la fois heureux et honoré de succéder à Véra mais aussi conscient que la barre est haute tant Véra a contribué à l’essor et à la transformation de notre Association au cours des dernières années. Je lui adresse mes plus sincères remerciements et reste serein en la sachant toujours à nos côtés. Comme je l’ai indiqué à de nombreuses reprises, GBTA est certes une Association de professionnels du voyage et du MICE mais c’est avant tout une dynamique et un état d'esprit que j’ai rarement vus ailleurs. Je parle ici de collaboration et d'échanges désintéressés afin d’apporter à nos membres l’information, les supports et l’expertise nécessaires pour mener à bien leurs missions. C’est l’ADN de GBTA que je m’efforcerai de préserver tout en continuant à développer l’Association ".