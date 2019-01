Nouveau record pour l'aéroport de Marseille

Avec la confirmation de l'arrivée de 4 nouvelles compagnies aériennes à Marseille Provence (Aeroflot, Laudamotion, SAS et Sun Express) ainsi que la création d'une base Ryanair en 2019, l'aéroport phocéen a lesPar ailleurs, la plate-forme va poursuivre cette année ses investissements. Elle va consacrerpour offrir un meilleur accueil aux voyageurs en misant sur la qualité opérationnelle et l’augmentation des capacités.6,7 M€ seront ainsi investis dans la poursuite des études du projet d’extension du terminal 1 et dans le démarrage des travaux du. Ce nouvel édifice permettra de relier les halls historiques A & B du terminal 1 à horizon 2023 et portera sa capacité d’accueil de 8 à 12 millions de passagers annuels. Les travaux préparatoires débuteront en mai 2019.Lesera aussi au cœur des attentions avec une enveloppe de 5,6 M€ pour la poursuite et la finalisation des travaux d’extension. 5,4 M€ seront investis dans le démarrage des études et la création d’un nouveau parc à étages sur l’emprise du P3 existant, dont le dernier étage sera équipé de centrales photovoltaïques.De plus, le Rond-point des Lavandes sera doté de 5,3 M€ pour la poursuite du chantier de réaménagement.En 2019, la navette L91 (Aéroport Marseille Provence <> Gare St Charles) augmentera ses fréquences de 30%, pour un départ toutes les 10 minutes. L’ensemble des lignes seront réservables sur la boutique en ligne de l’Aéroport Marseille Provence.