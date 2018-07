Nouveau record pour les TGV avec 40 millions de passagers en un an

Ce n'est pas tous les jours qu'on fait 20 % de trafic en plus, on est très contents ! Ça fait 8 millions de personnes en plus, dont la moitié sont de nouveaux clients qui ne prenaient pas le train

Malgré les grèves qui ont perturbés le trafic, la SNCF affiche son contentement dans Les Echos : «Ces 20% d'augmentation ont été atteints depuis l'ouverture des lignes à grande vitesse Tours-Bordeaux et Le Mans-Rennes l'été dernier. La progression du trafic, sur neuf mois (et hors périodes de grèves), atteint 70% entre Paris et Rennes et 27% en direction de Rennes. La part de voyageurs professionnels à elle aussi doublée entre Paris et Bordeaux.