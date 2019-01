Nouvel An Chinois, gare aux aéroports bondés

Les festivités du nouvel an lunaire qui se déroulent cette année du 4 au 10 février 2019, sont l'occasion pour de nombreux asiatiques de s'offrir des congés et de passer du temps en famille. Selon Ctrip, 7 millions de Chinois ont prévu de voyager à l'étranger pendant la semaine. Les données du site indiquent que les internautes de 100 villes chinoises ont réservé des vols vers plus de 500 destinations à travers plus de 90 pays dont la Thaïlande, le Japon, l'Indonésie et Singapour.



L'affluence sera donc de mise dans les aéroports asiatiques pendant cette période. Taiwan Taoyuan International Airport prévient ainsi les voyageurs d'affaires que les retards d'une heure pourraient être assez fréquents du 2 au 10 février. Par ailleurs, la plate-forme ajoute que les délais pourraient atteindre jusqu'à 4 heures à certains moments.



Pour l'installation, la journée la plus chargée sera le dernier jour des congés, soit le dimanche 10 février 2019. Elle gérera 862 vols et accueillera plus de 140 000 passagers sur la journée.



Les voyageurs d'affaires qui sont en déplacement professionnel dans les pays asiatiques célébrant le nouvel an lunaire, devront donc se montrer patients pendant leur transit dans les aéroports et prévoir des temps de parcours plus longs aussi bien à l'enregistrement qu'aux contrôles.