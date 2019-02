Nouvelle-Zélande : l'aéroport de Wellington accueille un hôtel

Rydges Wellington Airport Hotel est entièrement intégré au terminal principal de l'aéroport de la capitale néo-zélandaise. Il dispose de 134 chambres spacieuses. Elles proposent entre autres à leurs occupants le wifi gratuit et illimité, un bureau, un coffre-fort ainsi que le nécessaire pour faire du thé ou du café.Les clients pourront également profiter pendant leur séjour d'une salle de sport, d'un bar, d'un restaurant et d'un room-service 24/24.Il sera par ailleurs possible d'organiser des événements au sein de l'établissement 4 étoiles. Un centre de conférence doit ouvrir ses portes plus tard cette année. Il offrira une vue sur le terminal et les pistes de la plate-forme. L'espace sera composé de 6 salles de réunions lui permettant d'accueillir ainsi jusqu'à 160 participants.28 Stewart Duff DriveTel : +64 4 896 9150Fax : +64 4 896 9179Mail : reservations_rydgeswellingtonairport@evt.com