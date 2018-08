Nouvelle épidémie d'Ebola en RDC attention aux déplacements

Le " virus Ebola est confirmé en province du Nord-Kivu, territoire de Beni, agglomération de Mangina ", a écrit le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, sur son compte Twitter.



" Le ministère de la Santé vient de l’annoncer après confirmation des analyses à l’INRB (Institut national des recherches biomédicales)", précise M. Paluku en appelant au calme et à la prudence.



L’épidémie a éclaté à peine une semaine après celle qui a frappé l‘ouest du pays, dans la province de l’Equateur. " A ce stade, rien n'indique que ces deux épidémies, séparées de plus de 2.500 km, soient liées ", tient à préciser, dans un communiqué, le ministre de la Santé.



Les voyageurs à destination de la RDC doivent observer la plus grande prudence, s'informer sur place de l’évolution de l'épidémie et respecter les consignes sanitaires et sécuritaires des autorités locales.