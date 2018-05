Nouvelle grève Air France ce 3 mai, plus de vols au programme

Alors que le referendum sur la dernière proposition d'augmentation de la direction se termine ce 4 mai, le ton se radicalise quelque peu sur les réseaux sociaux entre les partisans du Oui et ceux du Non. La radicalisation se fait dans les deux camps mais concrètement, ce sont les chiffres de la participation à ce nouvel épisode de grève des jeudi 3 et vendredi 4 mai qui seront les meilleurs révélateurs de l'état d'esprit. Et à ce sujet, La Tribune affirme que la participation des pilotes - obligés par la Loi Diard à se déclarer 48h avant le mouvement - est passée globalement de 30% à 19% de grévistes.



Le chiffre n'a pour l'heure pas été confirmé par la Direction mais le fait est que de nombreux pilotes font savoir qu'il vaut mieux poursuivre les discussions reprises lundi (pour les seuls pilotes) sans pression alors que la direction du SNPL semble rester dans une logique dure. En tout état de cause, Air France devrait pouvoir assurer davantage de vols ces jeudi et vendredi 3 et 4 mai. Pour mémoire, les vols de Hop! ne sont pas concernés par ce mouvement de grève.