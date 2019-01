Nouvelle mobilisation des chauffeurs VTC à Paris

#manifestation demain. Les participants se rassembleront, à partir de 6h30, rue de la Légion Etrangère (14e), puis circuleront en cortège, à partir de 10h, en direction de l'aéroport d'Orly et reviendront vers #Paris en direction du boulevard Raspail. pic.twitter.com/sENIhEgflQ — Préfecture de police (@prefpolice) 10 janvier 2019

Les discussions de jeudi soir n'ont pas abouti entre les VTC et le ministère des Transports. Les chauffeurs ont donc décidé de poursuivre le mouvement ce vendredi. Le rendez-vous a été donné Porte d'Orléans et les manifestants doivent rejoindre l'aéroport d'Orly.Pour les voyageurs d'affaires en déplacement, il est recommandé de prendre les transports en commun pour rejoindre l'aéroport et de prévoir un temps supplémentaire lors de votre trajet si vous prenez la voiture. De nombreuses perturbations et ralentissements sont à prévoir tout au long de la journée.