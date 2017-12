Nouvelle panne à la gare Montparnasse ce lundi

La semaine commence mal pour la gare Montparnasse. Les panneaux d'affichage sont restés éteints ce lundi matin en raison d'une panne d’électricité causée par un incendie dans l’alimentation de la centrale électrique de la gare.



La SNCF explique "Les systèmes de secours ont pris le relais et la gare est éclairée. Toutefois, faute de téléaffichage et d’alimentation du centre opérationnel, la circulation des trains grandes lignes est perturbée" . Néanmoins, elle assure que la panne n'a pas généré de "perturbation majeure du trafic" , précisant que les premiers TGV au départ de la gare ont pu partir normalement.



En revanche, "les lignes N et U de Transilien ont été partiellement touchées au début du service" . La compagnie ferroviaire ajoute que "la situation se normalise" et "les équipes de réparation sont sur place depuis 4h et assurent la réparation",