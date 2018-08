Nouvelle tête chez Trainline

L'application leader en Europe pour les voyages en train et en bus Trainline annonce aujourd’hui que Daniel Beutler devient Président de Trainline International. Il prend en charge le développement du groupe en Europe et dans le monde. Jean-Daniel Guyot, son prédécesseur, quitte le groupe pour poursuivre ses nouvelles activités.



Daniel Beutler, Directeur Général de Trainline International depuis mars 2016, a mené avec succès le développement des partenariats avec des compagnies de train et de bus dans le monde. Le nombre de transporteurs partenaires de Trainline est ainsi passé de 90 à plus de 180 sur les douze derniers mois. Auparavant, il occupait le poste de COO de Captain Train, l’entreprise qui a ensuite rejoint le groupe Trainline. Avant cela, Daniel a longtemps travaillé à la Deutsche Bahn où il a été PDG France, Directeur Ventes et Marketing Europe de l’Ouest, et Directeur des Marchés Émergents.



Pour diriger le groupe, Daniel Beutler sera secondé par Carl Anderson, qui devient Directeur Général. Il était jusque-là Responsable Technique Mobile. Carl Anderson a rejoint le groupe Trainline en mai 2017 après avoir travaillé près de cinq ans pour la société spécialisée dans le streaming musical Deezer où il était responsable des équipes techniques pour les applications. Audrey Détrie reste quant à elle Directrice France et Benelux.