Nouvelles menaces de grèves chez Ryanair

"Nous avons décidé de mettre Ryanair en probation, comme ils le font avec leurs propres travailleurs", ont commenté les syndicats dans un communiqué.



Les organisations de travailleurs disent avoir été reçues, jeudi également, par la Commission européenne. «Celle-ci s’est engagée à faire pression sur les États membres afin de les obliger à faire respecter la législation sur leur territoire», la principale revendication syndicale.



Ryanair a essuyé ces derniers mois trois grèves à l’échelle européenne. La dernière en date, le 28 septembre, mobilisait le personnel de cabine de cinq pays européens: la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et le Portugal. Des pilotes de plusieurs pays dont la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne s’étaient joints au mouvement. Deux autres arrêts de travail avaient eu lieu, les 25 et 26 juillet pour le personnel de cabine (600 vols annulés et 100.000 passagers touchés), et le 10 août chez les pilotes (400 vols annulés et 55.000 passagers touchés).