Nouvelles mesures de sûreté à l'aéroport de Douala

Les mesures de sûreté à l’aéroport International de Douala qui, jusqu’ici était assurée par la police et la Douane seront désormais assurées par l’unité opération de la CCAA notamment en matière de :

-l’inspection filtrage des passagers et de leurs bagages de cabine, des personnes et des effets transportés, des véhicules, et des bagages de soute et du fret

-la surveillance statique et dynamique des zones et points vulnérables,

-l’application des mesures de sûreté côté ville au Poste Accès Routier Inspection Filtrage (PARIF) du carrefour ETO’O et aux entrées du terminal et de l’aérogare passagers.





Par ailleurs, les fouilles additionnelles effectuées par les compagnies aériennes se feront désormais aux guichets uniques d’inspection filtrage des passagers et de leurs bagages de cabine (GUIF) situés à l’entrée des salles d’embarquement.





"La police et la douane ne vont pas quitter l’aéroport en raison de ces changements. Elles vont juste se consacrer aux missions que leur confie le nouveau décret", précise un cadre de l’Autorité aéronautique au Quotidien gouvernemental Cameroon Tribune.