Nouvelles routes et nouvelles compagnies à l'aéroport de Bahreïn

Gulf Air, le transporteur national, vient d'inaugurer huit nouveaux services en direction de Bangalore (Inde), Calicut (Inde), Abha (Arabie saoudite), Tubuk (Arabie saoudite), Alexandrie (Égypte), Charm el-Cheikh(Égypte), Bakou (Azerbaïdjan) et Casablanca (Maroc).



L'aéroport international de Bahreïn (BIA) a, de son côté, annoncé 12 nouvelles routes ainsi que de nouveaux transporteurs opérant à partir de Manama.



La compagnie nationale d'Azerbaïdjan, Azerbaïdjan Airlines, a également commencé son nouveau service direct entre Bakou et Bahreïn, opérant deux fois par semaine entre l'aéroport international Heydar Aliyev et le BIA.



La compagnie Atlas Global, basée à Istanbul, a ajouté de nouveaux services entre Bahreïn et Izmir, Antalya et Trabzon. En outre, Turkish Airlines a également ajouté un service Trabzon à sa liste de destinations au départ de Bahreïn.



Les liaisons supplémentaires portent à 53 le nombre total de destinations desservies par le BIA. Le nombre de compagnies aériennes opérant à partir du BIA a également augmenté avec de récentes arrivées telles qu' Ethiopian Airlines, Atlas Global Airlines et Wataniya Airways.



Le BIA fait actuellement l'objet d'un programme de modernisation qui comprend une nouvelle aérogare qui portera la capacité du BIA à 14 millions de passagers par an.