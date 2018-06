OD Hotels se dote d'un nouveau directeur Marketing et gestion d'entreprise

Le groupe OD Hotels a nommé Javier Tor, comme directeur du marketing et de la gestion d'entreprise. Il reprendra la gestion d'image de marque de l'entreprise et assumera également la responsabilité commerciale des 5 hôtels de la société (dont trois à Ibiza : OD Ocean Drive, OD Talamanca et l'hôtel d'agrotourisme OD Can Jaume, Majorque OD Port Portals, et Barcelone OD Barcelona, qui a ouvert l'été dernier).



De plus, Javier Tor dirigera le lancement de l'entreprise sur le marché international, avec deux nouvelles ouvertures prévues pour l'année prochaine. L'un des établissements se trouvera en France et l'autre aux États-Unis: le premier sur la Côte d'Azur, très proche de Saint-Tropez. Et le second, l'OD Miami en Floride, dans un bâtiment historique du centre-ville.



Javier Tor est né à Barcelone il y a 45 ans. Diplômé en gestion hôtelière, il a suivi une formation en œnologie protocolaire et travaille dans le domaine du tourisme depuis plus de vingt ans. Il a occupé plusieurs postes de direction dans les départements « Commercial et Vente » des Hôtels HUSA, Hôtel ABBA, HCI International et IBB Hotels. Il a récemment dirigé le Département Commercial et Management d'Ibiza Gran Hotel 5 * Gran Lujo, du Casino de Ibiza, et du Grand Hotel Portals Nous 5 * de la chaîne hôtelière Iberostar.