OUI.sncf propose les offres de covoiturage BlaBlaCar

L’intégration des offres de covoiturage BlaBlaCar se fera de manière progressive sur OUI.sncf avec pour objectif de proposer, à terme, des trajets combinés train, bus et covoiturage.



Avant l’été 2019, les clients de OUI.sncf se verront proposer des trajets intermodaux, train et bus dans un premier temps. La combinaison train, bus et covoiturage suivra dans un second temps. Dans un an, il sera alors possible de réaliser son trajet avec un seul billet combinant les modes de transports train, bus et covoiturage, et cela en quelques clics.