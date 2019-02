Oakwood choisit TravelClick pour ses réservations

" Nos clients ont demandé des solutions plus rationalisées avec moins de points de contact, des réservations en temps réel et plus de transparence dans les prix. Notre nouveau système de réservation mondial atteindra ces objectifs en fournissant un système unique et intégré de tarification et d'inventaire à l'échelle mondiale ", a déclaré Chris Ahearn, PDG d'Oakwood, dans un communiqué.





Ce partenariat permet une intégration plus transparente avec les principales plateformes de voyages et de réservations en ligne, ainsi qu'avec les plateformes de gestion des voyages. Selon M. Ahearn, l'accord à long terme avec TravelClick représente " une prochaine étape importante" dans l'initiative technologique de l'entreprise de résidences services."