Odalys City s'installe à Paris

L'Appart'hôtel Paris XVII d'Odalys City permet aux voyageurs d'affaires de séjourner à environ 10 min du métro Porte de Saint Ouen. L'établissement abrite 148 hébergements allant du studio (2 personnes) au studio supérieur (2/3 personnes). Ils disposent tous d'une cuisine équipée, une salle de bain, un coffre-fort et un accès wifi.Le bâtiment bénéficie d’un "roof top" au 6ème étage, offrant un panorama sur les toits parisiens et la Tour Eiffel. Il propose aussi un parking souterrain. Un spa avec bassin de nage à contre-courant et hammam, ainsi qu’une salle de fitness complètent cet équipement à l’architecture très contemporaine, signée par l’Agence Hardel Le Bihan (lauréat en septembre dernier du concours pour la restructuration de la tour Montparnasse).Outre cette résidence de tourisme 3 étoiles, le programme mixte de Paris XVII se compose d’une dizaine de commerces et restaurants.14 Rue Hélène et François Missoffe75017 ParisTel : 0825 273 273 (0.18€/min)