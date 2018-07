Offrez un airbag à votre téléphone mobile

Une invention qui débute avec une veste jetée par-dessus une rampe, un smartphone flambant neuf dans une poche et une chute libre fatale. " Toute l'électronique a été détruite ", dit Philip Frenzel, qui fait actuellement sa maîtrise en mécatronique à l'Université d'Aalen.



Seule solution, changer de téléphone… A condition de ne pas se retrouver à nouveau dans la même situation. Une question : comment le protéger au mieux en cas de chute ? " Emballer l'iPhone d'un design esthétique dans un étui extérieur encombrant n'a rien d'amusant ", explique t-il en souriant. Il fallait réfléchir et concevoir autre chose. Quatre ans plus tard, le résultat de cet effort s'est transformé en une thèse de baccalauréat qui fait aujourd'hui l'objet d'une demande de brevet.



Au début, il a pensé à un airbag comme pour la voiture et a expérimenté son idée avec des coussins gonflables et de la mousse. Rien de très pratique ! La solution : "Spider", un boitier qui intègre des capteurs dans un mince couvercle protecteur qui détecte la chute du téléphone et déploie un ressort métallique qui amortit l'ensemble et évite les chocs au mobile. Un "phonebag". Les amortisseurs sont ensuite repliés manuellement et peuvent être réutilisés, de sorte que le téléphone mobile est protégé contre la chute suivante. Il fallait y penser. Commercialisation attendue pour 2019.