Oktoberfest: de la bière à la pression dans les avions Lufthansa

En outre, un menu Oktoberfest est proposé en classe affaires, qui "se marie parfaitement avec la bière pression fraîche". La sélection de cette année comprend du tartare de bœuf à la truffe, suivi de l'omble au Riesling et de la crème bavaroise au pesto de pistache. En septembre et octobre, les passagers de Lufthansa en classe affaires bénéficieront de ce menu sur tous les vols intercontinentaux. Au sol également, la gastronomie bavaroise sera à l'honneur avec plus de 38 000 bretzels et environ 750 kg de saucisses blanches qui seront consommés dans les douze salons du terminal 2 et dans le bâtiment satellite.



Enfin, sur de nombreux vols le personnel de cabine revêtira l'habit traditionnel bavarois, de même que les agents au sol du terminal 2 de l'aéroport de Munich qui accueilleront tous les passagers avec un petit cadeau.