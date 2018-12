Olivier Pinna prend les commandes du marché affaires SNCF

C'est officiel, Olivier Pinna est nommé nouveau directeur du marché affaires, Entreprises et Agences de Voyages, au sein de Voyages SNCF, à compter du 1er janvier 2019. Il pilotera à ce titre les ventes SNCF en agences de voyages France & Europe, ainsi que les relations commerciales avec les Entreprises et les acteurs IT de la distribution.



Diplômé de l’ESCP Europe en 1997, Olivier Pinna a débuté sa carrière à la SNCF en 2000 en participant au lancement de sa filiale de distribution Voyages-sncf.com (devenu aujourd’hui OUI.sncf). Il a par la suite contribué pendant près de douze ans au développement des ventes SNCF à l’international.



D’abord à Milan, de 2004 à 2008, en tant que Directeur des Ventes Europe du Sud et gérant des filiales Rail Europe en Italie et en Espagne. Puis à Bruxelles, de 2009 à 2016, comme Directeur Général de Rail Europe Continental, puis Directeur des Ventes BtoB au sein du département Europe de Voyages-sncf.com.



Fabien Soulet, quant à lui, rejoint la Direction générale de TGV Lyria. Il succède à Andreas Bergmann, qui a décidé de quitter sa fonction exercée durant plus de trois ans en raison d’un « désaccord stratégique » avec l’entreprise.