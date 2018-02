Oman Air : 3 nouvelles destinations en 2018

Oman Air vient de recevoir son 1er B737Max des 5 attendus en 2018, et prévoit d'ouvrir 3 nouvelles dessertes cette année. La compagnie assurera 4 vols par semaine entre Mascate et Casablanca à compter du mois de juin. Selon les GDS, les fréquences seront assurées tous les lundi, mercredi, vendredi et dimanche.



Par la suite, le transporteur lancera un vol quotidien vers Istanbul Atatürk en juillet. Cette liaison sera effectuée avec le nouveau Boeing qui propose 12 sièges Business et 150 places en classe Eco. De son côté, la ligne Mascate – Moscou sera ouverte en octobre.



En parallèle, Oman Air veut étoffer l'offre sur certaines routes existantes. Abdulaziz al Raisi, CEO d'Oman Air, a confié à la presse du Sultanat que les dessertes de Paris et Milan allaient être boostées pour proposer 10 fréquences par semaine. L'entreprise compte également se faire quotidienne sur Guangzhou et augmenter ses capacités sur Le Caire en déployant un A330 au lieu d'un B737. Elle planche également sur la réouverture de lignes vers Beyrouth, Singapour ou les Maldives.