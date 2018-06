Oman Air relie Mascate et Casablanca

La compagnie nationale du Sultanat d'Oman inaugure samedi 1er juillet sa nouvelle liaison entre Mascate et Casablanca. Avec 4 rotations par semaine, (lundi, mercredi, vendredi et dimanche) la compagnie n'aura aucune concurrence sur cette route entre le Sultanat et le Maroc.

Ses prochaines nouveautés, fin octobre, seront Moscou et Les Maldives. Elle a transporté plus de 8,5 millions de passagers en 2017.