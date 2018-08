Oman Air renforce son partenariat avec Lufthansa

Oman Air, la compagnie nationale du sultanat, poursuit son expansion en Europe en étendant son accord de partage de code avec Lufthansa.



Les passagers peuvent désormais voyager sur des vols Oman Air au départ de l'aéroport international de Mascate et se rendre à Madrid, Bruxelles, Vienne et Prague à partir des hubs Lufthansa situés à Francfort et Munich.