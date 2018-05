Oman Air retourne aux Maldives

Ce n’est pas véritablement une destination d’affaires, mais les Maldives sont appréciées pour les opération Mice et incentive de luxe. Oman Air reprendra son service entre Mascate et Malé aux Maldives à partir du 28 octobre 2018.



Le service sera assuré par le nouvel avion Boeing 737 MAX équipé de 12 sièges en business avec des écrans tactiles de 17 pouces. Une offre tarifaire de lancement est proposé à 594 € en classe économique et 1959 € en business. Cette offre est ouverte à la vente du 30 mai au 12 juin 2018 pour des voyages du 27 octobre au 10 décembre 2018.