On connaît les 3 premiers challengers de la SNCF en France

D’après Les Echos, la compagnie de chemins de fer Trenitalia (qui relie déjà Paris à certaines villes italiennes sous la marque Thello) pourrait s’attaquer au monopôle de la SNCF avant même l’ouverture à la concurrence prévue pour 2020. Elle en a le droit dans le cas de trajets intérieurs constituant des tronçons de lignes internationales. Ainsi l’opérateur transalpin devrait-il créer une desserte Paris-Milan, incluant des arrêts à Lyon et Chambéry, dès 2020.

Cette annonce fait suite à celle de l’Espagnole Renfe début juillet qui, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence cette fois-ci, prévoit une ligne Marseille-Lyon. Toujours fin 2020, l’Allemand Flixtrain a d’ores et déjà prévu l’ouverture de 5 lignes incluant 25 étapes intermédiaires : Paris Nord-Bruxelles Nord, Paris Bercy-Lyon Perrache, Paris Bercy-Nice, Paris Bercy-Toulouse et Paris Bercy-Bordeaux. Ces trains, de type Intercités, pourraient constituer une concurrence forte pour certaine lignes TER. A ce titre des dispositifs légaux pourront permettre l’impossibilité de créer de certaines lignes.

Ces 3 opérateurs sont, pour l’heure, les seuls challengers annoncés de la SNCF. Nul doute que leurs premiers pas seront attentivement observés par d’autres acteurs européens intéressés par l’immense marché ferroviaire français.