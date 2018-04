On pourra bientôt lire dans la tête du voyageur d’affaires

Le vieux rêve de l’interface cerveau-machine est-il en train de prendre forme ? On serait tenté de le croire après la publication par des chercheurs du MIT d’un outil capable de transformer en action concrète ce que pense le cerveau. A la base, un simple casque qui interprète à la fois les vibrations mais qui anticipe aussi le possible son émis par le porteur. Pour Arnav Kapur, son développeur, " Nous n’en sommes qu’aux prémices de ce type de produits qui ne saurait être abouti avant une dizaine d’années ". Mais concrètement, cela s'avère faisable.



Il serait impossible de donner aujourd’hui une date de commercialisation de ce casque « newlook ». Pour les chercheurs, les étapes à franchir sont nombreuses et le niveau de reconnaissance, assez faible à ce jour, devra être renforcé. Arnav Kapur précise dans la publication de ses travaux que " La motivation était de construire un dispositif d’intelligence artificielle. Dans notre esprit, nous souhaiterions avoir une plate-forme informatisée interne, qui fusionne l’humain et la machine et dont le processus est proche de notre propre cognition ? ".



Le MIT avait déjà montré un prototype de lunettes qui, en suivant le regard du porteur, percevait la nature d’une possible action à engager. Mais les résultats laissent encore à désirer avec un taux d’erreur élevé de plus de 70%.