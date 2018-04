On pourra bientôt voyager debout dans l'avion...

Le SkyRider 2.0, imaginé par l'entreprise italienne Aviointeriors, a été présenté au salon Aircraft Interiors 2018 à Hambourg. Ce siège - dont l'assise ressemble à s'y méprendre à une selle de vélo - ferait voyager les passagers en position quasi debout.Si le confort ne sera pas un de ses arguments de vente, certaines de ses caractéristiques peuvent séduire les compagnies aériennes. Il est 50% plus léger que les sièges éco, ce qui réduit la consommation de carburant. De plus, avec un pitch de seulement 23 pouces (58,42cm) il permet d'embarquer à bord 20% de clients en plus.Le siège est réglable en hauteur afin de s'adapter à la taille des passagers. Il est également équipé d'une ceinture qui s'attache en 3 points. Aviointeriors estime que son produit est adapté pour des vols de moins d'une heure et qu'il devrait être homologué par les autorités concernées dans un an.Dans cette course à l'optimisation des coûts des vols, l'entreprise italienne n'est pas la seule à avoir pensé à faire voyager les clients quasiment debout. Airbus avait déposé un brevet pour un strapontin assez similaire en 2014.