On va (enfin) pouvoir garder ses chaussures à l'aéroport (+Vidéo)

Ressemblant à un tapis de course, avec ses poignées hautes de chaque côté pour se tenir, il suffit au passager de poser ses pieds l’un après l’autre sur la zone du milieu pour que ses chaussures soient analysées (voir la vidéo proposée par notre partenaire aeronewstv.com )). En moins de dix secondes le système détecte la présence éventuelle de métaux (armes à feu, couteaux) et d'explosifs. CEIA est la seule société au monde à proposer ce type d’équipement qui a comme avantage de fluidifier les zones de contrôle. Et d'éviter la corvée d'enlever ses chaussures avant de les remettre ensuite. Ouf.Nombre de chaussures contiennent des parties en métal qui déclenchent inexorablement les alarmes. Pour que les agents de sûreté les examinent, il faut alors les enlever et les mettre sur le tapis, les passer au scanner à Rayons X. Cette pratique entraîne des désagréments voire du stress pour les passagers et augmente les temps de passage. Grâce à une certification DGAC, ce détecteur pour chaussures est commercialisé en France depuis 2017. La plupart des aéroports français en sont d'ailleurs équipés (Roissy, Orly, Marseille, Lyon, Nantes, Toulouse, Montpellier). Avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation européenne, ces détecteurs seront prochainement vendus au sein de l’union européenne. Le prix de vente est confidentiel.