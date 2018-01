onefinestay propose un service de conciergerie

Onefinestay

"son expérience en matière de services personnalisés et sa relation privilégiée avec la société John Paul au sein du groupe AccorHotels, pour définir un nouveau standard de programme de relation client : ouvert à tous, hautement individualisé et s'étendant au-delà du séjour".

Dès le premier séjour, les membres du programme Higher Living auront accès, via l’application mobile, à un concierge qui pourra répondre à tous leurs besoins comme la réservation et l’organisation de transports privés et professionnels, personal shopper, fitness coach, chef à domicile, événements privés, excursions (balade en chiens de traîneaux, vol privé en Montgolfière...), billets spectacles, bureaux, espaces de coworking etc. Ces services seront disponibles dans tous les pays où Onefinestay est présent grâce à un réseau mondial de partenaires.Le programme Higher Living de Onefinestay s’appuie surLa marque ajoute que plus les invités voyageront avec Onefinestay, plus le programme sera précis et individualisé, s’enrichissant de nouvelles offres et services s’adaptant au goût et à la personnalité de chaque membre.Ce programme est la première initiative lancée par Onefinestay depuis sa fusion en 2017 avec TravelKeys et Squarebreak, qui a élargi son portefeuille de 2500 à 10 000 résidences, et de 9 à 200 destinations à travers le monde.