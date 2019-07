Onepark propose l'ensemble des parkings de l'aéroport CDG et Orly

La jeune pousse continue son expansion et ajoute de nouvelles place de parking à sa plateforme. Début 2019, ADP avait rejoint le capital de Onepark. Désormais, c'est l'ensemble des places de parking de l'aéroport CDG et de Orly qui sont disponibles à la réservation avec des tarifs diversifiés.

" Avec l’arrivée du Groupe ADP, premier acteur de parking en aéroport en France sur notre plateforme, nous disposons de la gamme de parkings la plus riche et variée du marché. Notre volonté est désormais de la rendre accessible au plus grand nombre. Pour ce faire, nous réfléchissons à la création d’une offre BtoB pour s’ouvrir aux professionnels du Tourisme et ainsi leur permettre de proposer ces parkings à leurs propres clients dans leur package voyage " , déclare e David Vanden Born, Cofondateur & CEO de Onepark.



Chez ADP, ce service est, "complémentaire au système de réservation déjà existant sur notre propre site, pour une meilleure exposition de nos offres de stationnement à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, avant d'étudier demain un déploiement dans d'autres de nos aéroports à l'international."



Pour rappel, la startup qui se définit comme le "Booking.com" du parking, délivre un service de réservation de places en ligne via son site internet et son application mobile. Aujourd'hui, elle propose 2 000 parkings en Europe, dont environ 1 000 en France.