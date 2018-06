Oneworld Connect décolle avec Fiji Airways

Oneworld Connect permet aux compagnies non-membres de profiter de certaines offres et certains services de l'alliance d'IAG et Americain Airlines. Pour rejoindre cette plate-forme, les nouveaux partenaires devront avoir un minimum de trois membres de l'organisation créée 1999 comme sponsor. Pour sa part, Fiji Airways – première compagnie de la solution - est soutenue par les quatre membres fondateurs de l'alliance : American Airlines, British Airways, Cathay Pacific et Qantas. Le transporteur australien encadrera également le transporteur fidjien dans le cadre de son processus de mise en adéquation avec Oneworld Connect.



American Airlines, Cathay Pacific et Qantas partagent déjà leurs codes et ont des liaisons fréquentes avec Fiji Airways. British Airways et la compagnie de l'archipel discutent actuellement des domaines de coopération bilatérale potentielle.



Oneworld ajoute qu'elle "échange avec d'autres transporteurs provenant de différentes régions du monde, notamment les Amériques, l'Asie-Pacifique et l'Europe, qui sont intéressés pour rejoindre le programme".



Les avantages de Oneworld Connect pour les voyageurs d'affaires

Les partenaires de Oneworld Connect offriront des "avantages d'alliance sélectionnés" aux voyageurs fréquents des membres Oneworld, avec une gamme plus étendue de bénéfices pour leurs sponsors. Ainsi, les clients ayant le statut Emeraude, Saphir ou Rubis dans le programme de fidélisation des compagnies aériennes membres de Oneworld pourront utiliser les comptoirs d'enregistrement prioritaires, le cas échéant. De plus, les passagers ayant le statut Emeraude ou Saphir se verront offrir un embarquement prioritaire.



Les avantages supplémentaires réciproques entre les compagnies Oneworld Connect et leurs sponsors prévoient :

- l’enregistrement des passagers et de leurs bagages pour les voyages, comprenant les connexions entre le transporteur de liaison et les sponsors de oneworld

- la possibilité de gagner et d’échanger les avantages de fidélité, cumuler des points de statuts de voyageurs sur les vols admissibles (pour les clients des compagnies partenaires de oneworld connect, ces avantages dépendent des programmes de fidélisation des partenaires oneworld connect)

- l’accès à certains salons des principaux aéroports pour les passagers de la première classe, de la classe affaires et des passagers bénéficiant de statuts de voyageurs fréquents.



De plus, les partenaires de Oneworld Connect mettront leurs réseaux à disposition via Global Explorer, le tarif tour du monde proposé par les membres de l'alliance ainsi que d'autres transporteurs. Fiji Airways a déjà mis en place ce système de partage. Les partenaires de la plate-forme seront aussi tenus de maintenir la certification de sécurité IATA IOSA.



Rob Gurney, CEO de Oneworld, a expliqué : "Avec moins de nouveaux candidats potentiels à recruter sur la base de nos critères d'adhésion établis, Oneworld Connect nous permet d'établir des liens avec d'autres compagnies aériennes dont les réseaux sont pertinents pour un sous-ensemble de nos membres, qui ne peuvent pas satisfaire les exigences d'adhésion de Oneworld à ce stade ou qui ne sont pas intéressés par une adhésion à part entière à l'heure actuelle. Cela nous permet, à nous mais aussi à eux, d'offrir à nos clients davantage de services et d'avantages à travers un réseau encore plus large et de renforcer nos relations à l'avenir, avec une voie simplifiée et rapide vers l'adhésion à part entière plus tard, là où cela a du sens pour toutes les parties".