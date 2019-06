Optimum Automotive lance son Data Hub : une nouvelle solution pour la gestion des flottes automobiles

Le Data Hub, enrichi d’un centre de conseils avisé issus de l’intelligence artificielle, garantira la surveillance notamment des contrats (le parc est alerté en cas d’anomalies au regard des lois de roulage établies), des comportements de conduite (recense infractions, sinistres et consommations en carburant) et des usages professionnels/privés par le biais de canevas types (la plateforme répertorie automatiquement les kilomètres parcourus à titre professionnels de ceux parcourus à titre privés). Les algorithmes développés analysent et gèrent en continu ces flux de data afin de délivrer aux gestionnaires de flottes, des alertes en cas d’anomalies, des conseils avisés et conjoncturels, une automatisation administrative, enfin des solutions d’adoption des nouvelles mobilités



Les services adéquats seront activés en fonction de chaque type de véhicule, de chaque profil de conducteur, et de chaque mode de gestion.