Option de réservation, annulation en ligne... Air Caraïbes améliore ses e-services

Organiser un voyage d'affaires n'est pas toujours simple à caler. Une réunion supplémentaire, un client finalement absent... les jours de départ et d'arrivée peuvent être amenés à varier. Le nouveau service d'Air Caraïbes, baptisé Top Option web , permet aux voyageurs d'affaires de bloquer leur itinéraire de voyage pendant plusieurs jours au tarif affiché. Ils pourront finaliser leur achat ultérieurement sur le site internet de la compagnie (par CB et Paypal), via la centrale de réservation ou encore en agence de voyages.



Top Option Web offre un délai de réflexion de 7 jours sur le réseau transatlantique d’Air Caraïbes (excepté de / vers Cuba) ainsi que les vols opérés en code share avec sa compagnie soeur French bee pour 15€ par passager. Le service est également disponible sur le réseau régional du transporteur à raison de 5€ par passager et avec un délai de réflexion de 4 jours. L’option est disponible pour les vols à plus de 30 jours de la date d’achat.



Annulation et remboursement en ligne

Les clients d’Air Caraïbes ont dorénavant la possibilité d’annuler leur voyage depuis l’espace"Gérer mes réservations" en se connectant sur le portail de la compagnie. Une fois l’annulation confirmée, le site les informe des modalités (taxes retenues, payées et à rembourser), des délais et des détails de leurs remboursements. Sur cet espace, les passagers ont également la possibilité, s’ils le souhaitent, de modifier leurs vols ou d’ajouter des options.



La réservation multi-destinations est ouverte

Les clients d’Air Caraïbes peuvent désormais réserver sur le site de la compagnie jusqu’à quatre parcours de vol différents dans un seul et même dossier de réservation et d’effectuer un voyage avec un aéroport de retour différent de celui de départ.



Ces nouvelles possibilités de combinaison, accessibles depuis la page d’accueil du site internet sous l’onglet "Multi-destinations" du moteur de réservation, sont disponibles sur les vols longs, moyens et courts courriers. Il est possible de faire la réservation de jusqu’à 9 passagers voyageant ensemble.



Une location Europcar à portée de clic

Air Caraïbes propose aussi dorénavant de réserver une voiture chez Europcar en même temps que le vol, sans quitter son site ou l’application.



Après validation du choix du véhicule, le voyageur est invité à payer la garantie, en toute sécurité, directement sur le site de la compagnie. Un récapitulatif de sa réservation lui sera envoyé par email. Le montant total de la location devra quant à lui être réglé lors de son arrivée, auprès de l’agence du loueur.



Une appli aussi repensée

L'application d'Air Caraïbes a été repensée. Plus fonctionnelle , elle offre aussi une page d’accueil plus intuitive. Les utilisateurs ont désormais accès aux infos trafic pour suivre l’évolution de leurs vols et peuvent aussi profiter d’offres promotionnelles géolocalisées.