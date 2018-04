Orléans se dote d'un nouveau Bureau des Congrès

"tête de pont des lieux d’accueil du tourisme d’affaires sur le territoire".

"Cet équipement, innovant sur plan digital, fera également la démonstration d’un projet numérique 3.0 utilisant les dernières technologies, tant au niveau des services à l’usager, de la gestion de l’accessibilité, des interactions entre les espaces de l’équipement, qu’en matière de production et de retransmission d’évènements".

Intégrée à Orléans Val de Loire Tourisme (l’office de Tourisme d’Orléans Métropole), l’équipe d’Orléans Convention a pour mission de promouvoir l'offre MICE de la ville. Cette nouvelle entité offre aux organisateurs d'événements, un guichet et un interlocuteur unique lors de la mise en place de manifestations pros. Orléans Convention les aidera en particulier dans la recherche de lieux, d’hébergements, de transports, d’excursions et de tout autre service annexe.Par ailleurs, elle fera la promotion du CO’Met, pensé pour devenir laCe complexe regroupe 3 structures majeures :- l’un des plus grands centres de congrès de France pour le développement du tourisme d’affaires- une salle de 10 000 places pour les évènements sportifs ou culturels- un nouveau Parc des Expositions de 35 000 m²Cet ensemble modulaire, dont la livraison est prévue en 2021, pourra accueillir de très grandes manifestations nationales ou internationales. Outre une salle de conférence de 1 000 places, il propose aussi 800 m² de salles de commission et un espace restauration de 1 200 m². Le CO’Met se situe à 15 minutes en tramway de la gare d’Orléans.Le communiqué ajouteOrléans propose d'autres espaces aux acteurs du MICE comme par exemple le Centre de conférences d’Orléans, créé en 2001, le LAB'O, la Serre du Jardin des plantes d'une capacité de 450 personnes ou encore la Passerelle – une infrastructure située à Fleury-les-Aubrais composée de 2 salles . Orléans Convention .convention-orleansmetropole.com2, place de l’Étape45056 Orléans02 38 24 05 05