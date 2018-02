Orly est-il un aéroport adapté à l’hiver ?

" Quand on voit la capacité de Roissy à investir près de 60 millions d’euros après un épisode neigeux mémorable il y a quelques années, on se demande ce qui empêche Orly de faire face à l’activité hivernale ", explique Jean-Pierre Sauvage, le patron du BAR qui représente l’ensemble des compagnies qui opèrent en France.



Et dans cette pagaille, ne dites pas à Jean-Pierre Sauvage que les difficultés rencontrées par le personnel (équipages, bagagistes et personnel au sol) pour se rendre sur la plate-forme sont les seules explications à l’origine de ce problème. " Ce n’est pas le matin qu’il fallait intervenir. On peut imaginer que des solutions d'adaptation du personnel aux conditions exceptionnelles soient prévues et que l'on anticipe le matin pour l'après-midi car c'est l'après-midi que nous avons du réduire notre plan de vol ".



Dans la critique formulée par les compagnies aériennes à l’aéroport d’Orly, il y a également la prise en charge des passagers. Les compagnies, qui avait déjà enregistré certains d’entre eux, ont eu l’obligation de leur proposer une solution d’hébergement ou d’assistance. " Nous aurions pu plaider les circonstances exceptionnelles liées aux conditions climatiques pour nous dégager de nos obligations. Mais ce n’est pas l’esprit des compagnies fortement sensibilisées à la qualité de la relation client ".



Il reste à savoir si la colère des compagnies aériennes représentées par Jean-Pierre Sauvage se fera entendre ADP. Orly apparaît à chaque problème climatique comme un aéroport parisien secondaire incapable de faire face aux difficultés. " Nous pensons, au vu des tarifs pratiqués par ADP, que ce soit à Orly ou Roissy, que des investissements sont désormais nécessaires pour la qualité de l’exploitation en hiver et pour répondre aux attentes de nos clients ", conclut Jean-Pierre Sauvage qui a exprimé toutes ces critiques à ses interlocuteurs.