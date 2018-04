Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Orly fait la jonction entre ses terminaux

L'aéroport d'Orly ouvre ce mercredi une partie du nouveau bâtiment qui fait le lien entre le terminal ouest et le terminal sud. La plateforme veut ainsi devenir un hub de connexion beaucoup plus pratique entre ses deux types de dessertes : l’Europe d’un côté, l’Afrique de l’autre.



Le twit du patron d'ADP Augustin de Romanet ce mercredi matin est enthousiaste :

Et pour cause : cette nouvelle connexion va permettre d’augmenter la capacité de l’aéroport d’Orly d’un tiers. Pas forcément avec plus de rotations - le voisinage est très peuplé - mais en permettant la connexion "au contact" d'appareils plus gros et en facilitant les correspondances entre les compagnies et les régions du monde desservies. Hop! mais aussi easyJet, Corsair ou Aigle Azur devraient en bénéficier très rapidement.



La première salle d’embarquement mise en service aujourd'hui augure de cette nouvelle connectivité. Le projet sera complètement terminé dans un an et va radicalement changer Orly.