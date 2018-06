Oubliez Singapour, la semaine prochaine !

Les prix des réservations d'hôtels et de billets d'avion flambe car des dizaines de journalistes sont envoyés à Singapour pour "couvrir" la rencontre, ce mardi 12 juin, entre les deux représentants de leur pays et les forces de sécurité sont déjà sur les dents. Les mesures de protection devraient rendre très difficiles la vie et la circulation dans Singapour, d'autant que les délégations logeront à Singapour mais le sommet devrait avoir lieu à l'hôtel Capella sur l'île de Sentosa, ce qui veut dire circulation de convois toutes sirènes hurlantes, et blocage systématique d'une partie de l'aéroport sans doute !



Pour les connaisseurs, la délégation américaine devrait être logée au Shangri-La tandis que les autorités nord-coréennes devraient séjourner dans l'ancienne poste, devenue le Fulletron. Sans certitude au demeurant car selon certaines sources, le Président nord-coréen refuserait de payer la note, ce qui crée déjà des difficultés économico-diplomatiques.