Oui, il est facile de pirater un avion en vol via le wifi

Comment des flottes entières d'avions ont été laissées vulnérables depuis Internet via les liaisons satellitaires Satcom

Pire, on peut aussi rendre inutilisable les outils de communication d’un avion via le même réseau wifi

Ruben Santamarta est bien connu des spécialistes de la sécurité. En 2014, il avait déjà publié un ensemble de travaux qui démontraient la vulnérabilité des communications par satellite. Dans la foulée, il avait même prouvé que les failles ainsi repérées pouvaient être exploitées pour révéler les échanges et la situation exacte des bases de l'OTAN dans des zones de conflit.Cet expert de la société de cybersécurité IO/Active, va aujourd’hui plus loin et donne rendez-vous aux participants de la conférence BlackHat hacker, du 4 au 9 août à Las Vegas, avec un sujet fort "".Ruben Santamarta dit qu'il peut aujourd’hui démontrer exactement comment le réseau WiFi d'un avion peut être altéré à partir de la terre ferme. Il sera le premier chercheur à expliquer et montrer qu'il est possible de pirater des dispositifs de communication à bord d'un avion en vol... à partir du sol. Et de préciser : "". De quoi faire froid dans le dos !