Ouigo roule vers l'Est

Après Montparnasse depuis 6 mois, la gare de l'Est permettra à partir du 7 juillet de rejoindre avec Ouigo le Grand Est en moins de deux heures et de rallier les gares de Strasbourg, Metz, Nancy, Colmar, Champagne-Ardenne TGV et Lorraine TGV. La SNCF compte ainsi conquérir 10 millions de nouveaux voyageurs, faire voyager 26 millions de passagers et représenter ainsi 25 % du trafic grande vitesse d’ici 2020. A Montparnasse, 1 passager de Ouigo sur 2 est un nouveau client de la grande vitesse et 1 sur 3 n’aurait pas voyagé sans la nouvelle offre TGV.



Les prix

- à partir de 14 € pour un trajet aller simple Paris - Metz/Nancy/Lorraine TGV

- à partir de 16 € pour un trajet aller simple Paris - Strasbourg/Colmar

- à partir de 10 € pour un trajet aller simple Paris - Champagne-Ardenne TGV

• Pour les enfants : un tarif fixe de 8 € toute l’année.



Les horaires

- Paris-Strasbourg : Paris Est : 12 h 55, Lorraine TGV : 14 h 12, Strasbourg : 14 h 57.

<==> Strasbourg-Paris : Strasbourg : 15 h 43, Lorraine TGV : 16 h 20, Paris Est : 17 h 35.

- Paris-Metz : Paris Est : 16 h 40, Champagne : 17 h 22, Metz : 18 h 11.

<==> Metz-Paris : Metz : 18 h 50, Champagne : 19 h 41, Paris Est : 20 h 20.

- Paris-Nancy : Paris Est : 8 h 13, Nancy : 9 h 44.

<==> Nancy-Paris : Nancy : 10 h 11, Champagne : 11 h 07, Paris Est : 11 h 48.

- Paris-Colmar : Paris Est : 9 h 25, Strasbourg : 11 h 17, Colmar : 11 h 43.

<==> Colmar-Paris : Colmar : 12 h 45, Strasbourg : 13 h 19, Paris Est : 15 h 05.