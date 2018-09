Ouigo va embarquer à la gare de Lyon

Destinés a priori à la clientèle "jeune" et petits prix, les Ouigo ont su séduire une clientèle de voyageurs d'affaires peu regardants sur le confort s'ils ont l'horaire et la destination qui leur convient. Ces TGV low-cost Ouigo seront disponibles "à partir de la fin de l'année" à la gare de Lyon, a annoncé Guillaume Pépy, sans préciser toutefois les villes qu'ils desserviront.



"Ouigo est arrivé à la gare Montparnasse au début de cette année, c'est un grand succès, il est arrivé à gare de l'Est, au cœur de Paris, cet été... et j'ai pas le droit de le dire mais je vais le dire, il va arriver à gare de Lyon à partir de la fin de l'année", a déclaré le PDG de la SNCF qui explique que les autres gares en périphérie de la capitale, telles que Marne-la-Vallée, Charles-de-Gaulle et Massy Palaiseau continueront d'accueillir des trains Ouigo, car les personnes habitant à proximité de ces gares " n'ont aucun intérêt à venir sur Paris " pour prendre leurs trains.



Si la logique de Ouigo à la gare Montparnasse est respectée - elle y dessert les grandes villes de Rennes, Nantes et Bordeaux - la gare de Lyon devrait proposer notamment Lyon, Marseille et Toulon en destinations Ouigo. Le suspens ne devrait pas être très long, une conférence de presse est prévue le 20 septembre prochain à ce sujet.