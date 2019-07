Ouverture d’un hôtel Hyatt Regency à Chantilly

C’est un hôtel un peu particulier, du fait qu’il se répartit dans 8 bâtiments, ce qui fait penser à "un hameau du 18ème siècle" selon le groupe propriétaire Hyatt Regency. Ce qui ressemble à un nouveau concept est le 9ème hôtel de France de marque Hyatt. Il se situe à Chantilly, commune de l’Oise célèbre pour son château et ses courses hippiques, à seulement 20 km de l’aéroport de Paris CDG. L’hôtel récemment ouvert compte 211 chambres et suites, un espace de réunion et d’événements de 1500 m2, ou encore un espace de 1200 m2 dédié à la détente avec piscine, centre de fitness, saunas et salles de soin. Pour la restauration, pas moins de 4 options différentes s’offrent à la clientèle.