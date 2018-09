Ouverture d'un hôtel citizenM à Manhattan

L'immeuble de 21 étages de citizenM New York Bowery, situé au 189 Bowery, en plein cœur de la zone la plus hipster de New York, joue la carte du design. Des meubles de jeunes créateurs, des références au street art dans un univers high-tech avec du wifi à haut débit dans tout l'établissement et des Ipad dans les chambres pour piloter l'éclairage,le chauffage et les volets.



300 chambres qui disposent toutes de larges baies vitrées offrant de belles vues du downtown Manhattan. Pour la restauration, l'hôtel propose un espace situé dans le hall, le canteenM, une cuisine ouverte fonctionnant 24 heures sur 24 et offrant des petits déjeuners, des repas le midi et le soir ainsi que des plats légers à toute heure du jour et de la nuit.