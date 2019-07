Ouverture de l'hôtel Hilton Garden Inn de Vilnius

Le Hilton Garden Inn Vilnius City Centre dispose de 164 chambres. Il est situé dans la rue principale de Vilnius - avenue Gedimino, entre le Seimas Palace et la place de la Cathédrale. Dans le quartier se trouvent le ministère des Affaires étrangères et le Parlement lituanien. L'aéroport international est situé à 5,5 kilomètres.





Adapté aux besoins des voyageurs d'affaires d'aujourd'hui, l'hôtel de 7000 m2 a été conçu pour offrir fonctionnalité et confort avec une saveur locale. Ainsi, un mobilier ergonomique, des lits confortables et l'accès gratuit à Internet haute vitesse sont à disposition dans chaque chambre. Les adeptes de culture physique apprécieront également de faire de l'exercice dans le centre de remise en forme qui surplombe et pour ceux qui cherchent à se détendre, il y a une terrasse sur le toit avec une vue imprenable.





Le centre de réunions et d'événements de l'hôtel dispose de trois salles de réunion multifonctionnelles qui peuvent être réunies en un seul lieu de conférence pour 160 délégués. Ateliers, foires, cocktails et autres événements corporatifs ou privés s'adapteront parfaitement à l'espace de 130 mètres carrés.





L'hôtel est situé dans le complexe Live Square, développé par la société immobilière Eika. Le projet comprend un centre d'affaires, un hôtel, trois maisons résidentielles et une galerie commerciale.





Hilton Garden Inn Vilinuis City Centre :

Gedimino av. 44B, Vilnius, LT-01110, Lithuania

TEL: +370-52-299400 FAX: +370-52-299401