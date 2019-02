PSA s'offre la totalité de Travelcar

Le constructeur automobile était entré deux ans plus tôt au capital de cette société qui permet de louer sa voiture plutôt que de la laisser dans le parking d'un aéroport pendant un voyage.



" Renforcer notre accompagnement au travers de cette acquisition souligne notre engagement à développer un écosystème efficace et durable de services de nouvelles mobilités ", a précisé Brigitte Courtehoux, directrice des Services de mobilité et de connectivité de PSA, citée dans un communiqué.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été rendus publics.



PSA dispose d'une enveloppe de 100 millions d'euros pour ses innovations en matière de mobilité. Une partie a été investie directement dans des participations minoritaires dans des startups jugées stratégiques: Travelcar, le comparateur de réparations automobiles Autobutler, le loueur entre particuliers Koolicar ou encore les société d'autopartage Communauto et Emov.