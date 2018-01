Pakistan : un visa Affaires dès l'arrivée à l'aéroport

Les voyageurs d’affaires peuvent à nouveau obtenir un visa à l’arrivée au Pakistan. Les autorités du pays ont réintroduit cette solution, supprimée l’année dernière afin de rationaliser le régime des visas. Le sésame qui permet un séjour de 30 jours, coûte 38,00 US$ (∼ 31,00€) pour les voyageurs français, sur présentation, en plus du passeport en cours de validité, d’un des trois documents suivant :

- une lettre d’invitation d’une organisation commerciale au Pakistan accompagnée d’une lettre de recommandation d’une chambre de commerce au Pakistan

- une lettre d’invitation d’une organisation commerciale au Pakistan accompagnée d’une lettre de recommandation d’une association commerciale au Pakistan

- une lettre de recommandation d’un conseiller en investissement ou d’un attaché commercial d’une Ambassade ou Consulat du Pakistan à l’étranger



De plus, les voyageurs touristiques de groupe, ressortissants des 24 pays dont la France, la Belgique et le Luxembourg, utilisant les services d’un voyagiste pakistanais agréé, peuvent aussi obtenir leur visa à l'arrivée à l’aéroport. Il sera valable pour 30 jours avec plusieurs entrées.



Le e-Visa - souhaité par le gouvernement - n'a pour sa part pas encore été mis en place.