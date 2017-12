Panne et pagaille à Atlanta

Les trois compagnies aériennes les plus touchées sont Southwest, Delta et Spirit Airlines. Plus de 1 000 vols ont été annulés à Atlanta, quelques jours avant le début de la ruée vers les voyages de Noël. Pendant quelques heures, Southwest a annulés tous ses vols dans la région; Delta avait déjà annulé près de 800 vols dimanche soir et 250 autres lundi, selon le service de suivi FlightAware. com. Les répercussions se font sentir sur touts les plate-formes de la région, en particulier Miami.



Le courant, coupé vers 13h heure locale, n'a été rétabli que vers minuit (heure locale également) à l'aéroport international. Une chose est sûre, les opérations ne seront pas normales ce lundi sur la plate-forme, qui aura besoin de temps pour se réorganiser. Voyageurs d'affaires, faites tout pour l'éviter si possible !