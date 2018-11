Paris : 8 nouvelles stations pour le T3b

Après 4 ans de travaux et 3 semaines d'essai , l'extension du T3b entre les portes de La Chapelle et d'Asnières a été inaugurée le 24 novembre 2018. Ces 4,3km de prolongement traversent les 17e et 18e arrondissements de Paris.8 nouvelles stations ont été créées : Diane Arbus, Porte de Clignancourt, Angélique Compoint, Porte de Saint-Ouen, Epinettes – Pouchet, Honoré de Balzac, Porte de Clichy – Tribunal de Paris, Porte d’Asnières – Marguerite Long.La RATP estime que le tronçon accueillera 90 000 voyageurs supplémentaires chaque jour. Le T3 qui est la première ligne de tramway de France, offre une fréquence de 4 minutes aux heures de pointes, et un service assuré près de 22h par jour, 7 jours sur 7.